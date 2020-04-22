2020-04-22T13:00:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимирская область проводит в два раза меньше тестов на коронавирус, чем в среднем по России

Всего в регионе тестированием занимается шесть лабораторий
Вероника ПАНИНА
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Владимирское управление Роспотребнадзора опубликовало данные по количеству тестов на коронавирус в регионах России. В ТОП-15 регионов, где сделано больше всего тестов на 100 тысяч населения, Владимирская область не попала. Кстати, Москва, вопреки ожиданиям, оказалась не на первом месте, а на третьем - там сделано 4617 тестов на 100 тысяч человек. А на первом месте Сахалинская область, где проведено 8254 теста на 100 тысяч человек.

В среднем по России на сегодняшний день сделано 1499 тестов на 100 тысяч человек, общее количество - 2 миллиона 200 тысяч. Во Владимирской области на 22 апреля, по данным оперативного штаба, в лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и медицинских учреждений проведено 11892 исследования на новую коронавирусную инфекцию, плюс в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район) – 316 исследований. Итого чуть больше 12000 исследований, или 895 анализов на 100 тысяч населения. Это почти в два раза меньше, чем в среднем по России, и в 2,5 меньше, чем в Забайкальском крае, который замыкает ТОП-15 регионов по уровню тестирования - там проведено 1994 теста на 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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