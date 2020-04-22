2020-04-22T13:50:45+03:00
Общество

Во Владимирской области разрешили работать парикмахерским

А также салонам красоты
Ирина Мальцева
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 21 апреля внес поправки в указ, принятый ранее. Опубликованный указ появился не только в соцсетях, но и на официальных сайтах, в том числе районных администраций и на официальном сайте уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области. Согласно этим изменениям, в регионе смогут работать парикмахерские, в том числе индивидуальные предприниматели, салоны красоты, имеющие медицинскую лицензию, а также организации, ремонтирующие компьютеры и бытовую технику. Кроме того, работают и стоматологии, оказывающие экстренную и неотложную помощь. Указ вступает в силу в день его официального опубликования на сайте pravo.gov.ru, но пока этого не произошло. Как рассказали в областной администрации, такой указ действительно подготовлен, но пока это только предложение. Когда именно он будет опубликован и парикмахеры и косметологи начнут работу - пока неизвестно. Кстати, за время эпидемии коронавируса губернатор уже разрешал работу парикмахерским, но на следующий день снова запретил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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