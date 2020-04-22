Во Владимирской области за сутки трава горела 7 раз

22 Апр 2020 2020-04-22T12:08:42+03:00

В этом году в нашем регионе зарегистрировано 453 ландшафтных пожара

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За минувшие сутки во Владимирской области произошло 7 палов сухой травы и растительного мусора. Все палы удалось быстро потушить.

В этом году в нашем регионе зарегистрировано 453 ландшафтных пожара. 213 пожаров произошли в деревнях и селах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 17443175 квадратных метра.

Напоминаем, что сжигание сухой травы, мусора, листвы, бытовых и производственных отходов на территории населённого пункта, в том числе в контейнерах и урнах, наказывается штрафами. С момента возникновения первых ландшафтных пожаров в этом году, сотрудники составили 703 административных протокола.

Поджигателям грозит штраф: до 3 тысяч рублей на граждан, до 10 тысяч – для должностных лиц, до 150 тысяч – для организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU