2020-04-22T10:50:50+03:00
Происшествия

Житель Гусь-Хрустального украл с дачи бочку

Он сдал ее в металлолом
Виктория СУХОВА
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В середине апреля ночью 23-летний житель Гусь-Хрустального залез в дачный домик в одном из сел района и украл оттуда металлическую бочку. Мужчина увез ее на машине.

На следующий день владелец дачного дома обнаружил пропажу и обратился в полицию, оценив причиненный ущерб на сумму около 16 тысяч рублей.

- В этот же день оперативники задержали подозреваемого в одном из пунктов приема металла, расположенного в Гусь-Хрустальном. Задержанный в краже сознался и рассказал, что похищенную бочку весом 1750 кг планировал сдать в пункт приема металла, а вырученные деньги потратить на личные нужды, - рассказали в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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