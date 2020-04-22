2020-04-22T10:27:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: больше всего новых случаев во Владимире

А по общему количеству лидирует Петушинский район
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции на 10 утра 22 апреля, во Владимирской области за сутки зарегистрировано 13 новых случаев подтвержденных положительных анализов на коронавирус. Они распределились так:

3 сл. во Владимире,

3 сл. в Киржаче,

2 сл. в Александрове,

2 сл. в Муроме,

1 сл. в Петушках,

1 сл. в Собинке,

1 сл. в Гусь-Хрустальном.

Нет ни одного нового зараженного в Ковровском районе, а в Петушинском удается сдерживать эпидемию. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 293 случая коронавируса: 55 сл. в г. Петушки, 52 сл. в г. Коврове, 44 сл. о.Муром, 32 сл. в г. Владимире, 26 сл. в Александрове, 21 сл. в Юрьев-Польском, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в Кольчугино, 11 сл. в Киржачском, 7 сл. в Собинке, 6 сл. в Судогоде, 2 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в Меленках, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Радужном.

Все контакты инфицированных коронавирусом отслеживаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцев приглашают на онлайн-концерт Городского духового оркестра
«Ренова» направила во Владимир экспресс-тесты по выявлению вируса COVID-19
Житель Юрьев-Польского ездил с поддельными правами
Коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину в масках и на социальной дистанции
Владимирская область проводит в два раза меньше тестов на коронавирус, чем в среднем по России
Во Владимирской области разрешили работать парикмахерским
Во Владимирской области за сутки трава горела 7 раз
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз
Житель Гусь-Хрустального украл с дачи бочку
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: больше всего новых случаев во Владимире
Жительница Владимира заплатит за нарушение карантина
Владимирские следователи займутся делом о поставке в больницы устаревших аппаратов ИВЛ
Владимирцы смогут спросить у психолога, как приучить ребенка к чтению
Владимирский мэр Ольга Деева вошла в число самых грамотных политиков
Владимирцев приглашают принять участие в марафоне памяти Ларисы Семиной
Беременных, заразившихся коронавирусом, направят в Областную клиническую больницу
Владимирцы могут подарить подписку на газеты и журналы подопечным домов престарелых
В Гусь-Хрустальном после реконструкции открыли спорткомплекс имени Паушкина