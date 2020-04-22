Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: больше всего новых случаев во Владимире
По данным оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции на 10 утра 22 апреля, во Владимирской области за сутки зарегистрировано 13 новых случаев подтвержденных положительных анализов на коронавирус. Они распределились так:
3 сл. во Владимире,
3 сл. в Киржаче,
2 сл. в Александрове,
2 сл. в Муроме,
1 сл. в Петушках,
1 сл. в Собинке,
1 сл. в Гусь-Хрустальном.
Нет ни одного нового зараженного в Ковровском районе, а в Петушинском удается сдерживать эпидемию. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 293 случая коронавируса: 55 сл. в г. Петушки, 52 сл. в г. Коврове, 44 сл. о.Муром, 32 сл. в г. Владимире, 26 сл. в Александрове, 21 сл. в Юрьев-Польском, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в Кольчугино, 11 сл. в Киржачском, 7 сл. в Собинке, 6 сл. в Судогоде, 2 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в Меленках, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Радужном.
Все контакты инфицированных коронавирусом отслеживаются.
ИСТОЧНИК KP.RU