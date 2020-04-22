Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: больше всего новых случаев во Владимире

22 Апр 2020 2020-04-22T10:27:53+03:00

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По данным оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции на 10 утра 22 апреля, во Владимирской области за сутки зарегистрировано 13 новых случаев подтвержденных положительных анализов на коронавирус. Они распределились так:

3 сл. во Владимире,

3 сл. в Киржаче,

2 сл. в Александрове,

2 сл. в Муроме,

1 сл. в Петушках,

1 сл. в Собинке,

1 сл. в Гусь-Хрустальном.

Нет ни одного нового зараженного в Ковровском районе, а в Петушинском удается сдерживать эпидемию. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 293 случая коронавируса: 55 сл. в г. Петушки, 52 сл. в г. Коврове, 44 сл. о.Муром, 32 сл. в г. Владимире, 26 сл. в Александрове, 21 сл. в Юрьев-Польском, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в Кольчугино, 11 сл. в Киржачском, 7 сл. в Собинке, 6 сл. в Судогоде, 2 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в Меленках, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Радужном.

Все контакты инфицированных коронавирусом отслеживаются.

ИСТОЧНИК KP.RU