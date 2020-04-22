Жительница Владимира заплатит за нарушение карантина

22 Апр 2020 2020-04-22T10:19:19+03:00

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Молодая горожанка вернулась в родной Владимир из Мексики. Как положено, ее отправили на домашний карантин на четырнадцать дней. За это время девушка не имела права выходить из квартиры, даже чтобы дойти до ближайшей аптеки или магазина, а также выкинуть мусор. Но владимирка, чувствовавшая себя хорошо, нарушила требования самоизоляции. По словам соседей, она приглашала гостей, о чем и сообщили соседи. Первоначально она указанные обстоятельства не отрицала, однако потом не согласилась с ними. Тем не менее, по решению Ленинского районного суда 20 апреля девушке назначили административное наказание – двадцать тысяч штрафа. Кстати, по закону его сумма могла быть внушительнее – до тридцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU