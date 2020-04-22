Владимирские следователи займутся делом о поставке в больницы устаревших аппаратов ИВЛ

22 Апр 2020 2020-04-22T10:14:01+03:00

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Прокуратура Владимира провела проверку опубликованной в СМИ информации о поставке в городские больницы некачественного медицинского оборудования.

Напомним, в начале апреля в больницы Владимира поступили 50 аппаратов ИВЛ «ФАЗА – 5 НР». Они были переданы в инфекционное отделение городской больницы № 6 для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Как рассказали в прокуратуре, документов и действующих регистрационных удостоверений не было. Срок хранения аппаратов ИВЛ на момент приобретения истек более 15 лет назад. Специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили.

Кроме того, по информации территориального отдела Росздравнадзора, для работы оборудования требуется анестетик «фторотан», который не используется уже более 15 лет.

Таким образом, аппараты ИВЛ были поставлены на сумму 6 миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следователям для решения о возбуждении уголовного дела по статье "сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU