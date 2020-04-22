Владимирцы смогут спросить у психолога, как приучить ребенка к чтению

22 Апр 2020 2020-04-22T08:56:05+03:00

Кроме того, специалист расскажет, как подросткам подготовиться к экзаменам

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Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи работает психолог. Все жделающие могут задать ему вопроы.

Профессионально и оперативно психолог библиотеки подскажет, как увлечь ребенка чтением, без потерь пройти кризис того или иного возраста или построить отношения со сверстниками.

Подросткам совет психолога пригодится при подготовке к экзаменам и выборе будущей профессии, а родителям и учителям поможет бороться с эмоциональным выгоранием и стрессом.

Услуга совершенно бесплатна!

Чтобы задать вопрос психологу, нужно заполнить форму тут.

ИСТОЧНИК KP.RU