Владимирцы смогут спросить у психолога, как приучить ребенка к чтению
Кроме того, специалист расскажет, как подросткам подготовиться к экзаменам
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Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи работает психолог. Все жделающие могут задать ему вопроы.
Профессионально и оперативно психолог библиотеки подскажет, как увлечь ребенка чтением, без потерь пройти кризис того или иного возраста или построить отношения со сверстниками.
Подросткам совет психолога пригодится при подготовке к экзаменам и выборе будущей профессии, а родителям и учителям поможет бороться с эмоциональным выгоранием и стрессом.
Услуга совершенно бесплатна!
Чтобы задать вопрос психологу, нужно заполнить форму тут.
ИСТОЧНИК KP.RU