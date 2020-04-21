Владимирский мэр Ольга Деева вошла в число самых грамотных политиков
Больше в регионе никто не отличился
Изменить размер текста:
Институт русского языка им. Пушкина составил рейтинг грамотности российских политиков. Как сообщает «Газета.Ru», для изучения брали только видеозаписи, а не «причесанные» тексты в СМИ.
Федеральные министры допускают неграмотные высказывания один раз в 10 минут, а вот главы регионов — каждые 2,5 минуты. Губернаторы оказались самыми неграмотными.
В числе "отличников" оказались мэры, в том числе и владимирский - Ольга Деева. Среди других самых грамотных глав городов оказались Александр Гусев (Воронеж), Сергей Иванов (Липецк), Юрий Цкипури (Тула)
ИСТОЧНИК KP.RU