Владимирский мэр Ольга Деева вошла в число самых грамотных политиков

21 Апр 2020 2020-04-21T22:52:18+03:00

Больше в регионе никто не отличился

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Институт русского языка им. Пушкина составил рейтинг грамотности российских политиков. Как сообщает «Газета.Ru», для изучения брали только видеозаписи, а не «причесанные» тексты в СМИ.

Федеральные министры допускают неграмотные высказывания один раз в 10 минут, а вот главы регионов — каждые 2,5 минуты. Губернаторы оказались самыми неграмотными.

В числе "отличников" оказались мэры, в том числе и владимирский - Ольга Деева. Среди других самых грамотных глав городов оказались Александр Гусев (Воронеж), Сергей Иванов (Липецк), Юрий Цкипури (Тула)

ИСТОЧНИК KP.RU