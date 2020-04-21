Владимирцев приглашают принять участие в марафоне памяти Ларисы Семиной
Её песни исполнят ученики, друзья и поклонники
фото предоставлено администрацией города Владимира
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15 апреля ушла из жизни певица, педагог Лариса Семина. В память о ней мэрия запускает марафон «Песни Ларисы Семиной».
Её песни исполнят ученики, друзья и поклонники. Марафон поможет ближе познакомится с ее творчеством и отдать дань уважения эстрадной певице Владимира.
Чтобы принять участие в проекте памяти, нужно прислать видеозаписи ваших выступлений в сообщения группы городской администрации в ВКонтакте. Это могут быть песни, написанные Ларисой Семиной, исполненные ей или те композиции, которые вы бы хотели ей посвятить.
ИСТОЧНИК KP.RU