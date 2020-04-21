2020-04-21T22:19:59+03:00
Общество

Беременных, заразившихся коронавирусом, направят в Областную клиническую больницу

Их положат в хирургический корпус
Виктория СУХОВА
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Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев рассказал депутатам Заксобрания, что роддом №2 ориентировочно с субботы, когда будут выписаны все пациентки, начнет принимать беременных с катаральными явлениями. Но в коронавирусный госпиталь его превращать не станут - для рожениц с COVID-19 откроется подразделение в хирургическом корпусе ОКБ, который сейчас перепрофилируют.

Мозалев назвал решение о втором роддоме «тяжелым». Боксов там нет, как нет их ни в одном родильном доме региона. Он также признал, что роддом №2 «не обладает всей полнотой необходимого уровня безопасности». Очевидно, что в сложившейся ситуации развести потоки рожениц и изолировать потенциальных вирусоносителей - мера обязательная.

В департаменте рассматривались различные варианты. Выделить перинатальный центр означало лишиться отделения по выхаживанию недоношенных малышей, а отдать роддом при ОКБ - рисковать роженицами с серьезными патологиями здоровья.

Бывший главврач второго роддома Ирина Кирюхина предложила восстановить законсервированное обсервационное отделение и использовать его для рожениц с признаками ОРВИ. Это самостоятельное здание с отдельным входом, с двумя полубоксами и специальным оборудованием.

Алексей Мозалев подтвердил: такой вариант рассматривается, но на его разработку потребуется минимум 2-3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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