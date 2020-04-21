Владимирцы могут подарить подписку на газеты и журналы подопечным домов престарелых
Акция "Дерево добра" приурочена к 75-летию Победы
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Почта России проводит благотворительную акцию «Дерево добра». Любой житель Владимирской области может оформить подписку на газеты и журналы, и в преддверии 75-летия Великой Победы подарить ее подопечным домов престарелых.Также подписку в подарок можно подопечным детских домов, интернатов, приютов. Присоединиться к акции можно на сайте.
Во Владимирской области подписку можно подарить Оргтрудовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, Мелеховскому детскому дому и детскому дому имени Либкнехта во Владимире.
ИСТОЧНИК KP.RU