Владимирцы могут подарить подписку на газеты и журналы подопечным домов престарелых

21 Апр 2020 2020-04-21T21:51:26+03:00

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Почта России проводит благотворительную акцию «Дерево добра». Любой житель Владимирской области может оформить подписку на газеты и журналы, и в преддверии 75-летия Великой Победы подарить ее подопечным домов престарелых.Также подписку в подарок можно подопечным детских домов, интернатов, приютов. Присоединиться к акции можно на сайте.

Во Владимирской области подписку можно подарить Оргтрудовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, Мелеховскому детскому дому и детскому дому имени Либкнехта во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU