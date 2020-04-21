В Гусь-Хрустальном после реконструкции открыли спорткомплекс имени Паушкина

21 Апр 2020 2020-04-21T21:45:23+03:00

Реконструкция началась еще в 2018 году

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В Гусь-Хрустальном после масштабной реконструкции открыли спортивный комплекс с бассейном имени А. В. Паушкина.

В обновленном комплексе смогут заниматься более 730 человек по 14 видам спорта: игровым, силовым, боевым искусствам, художественной гимнастике и плаванию. Отдельно стоящее здание бассейна рассчитано на пять дорожек шириной 2,5 метра.

На первом этаже спорткомплекса расположились залы для занятий рукопашным боем и гиревым спортом, тренажерный зал с современным оборудованием, раздевалки с душевыми кабинами, кабинет врача, буфет, гардероб и туалеты.

На втором этаже находится зал для игровых видов спорта (мини-футбола, волейбола, баскетбола, большого тенниса и регби), а также зал для занятий восточными единоборствами.

На третьем этаже размещены тренерские и балконы для зрителей и болельщиков.

Кроме того, на территории спортивного комплекса находятся контрольно-пропускной пункт, блочно-модульная котельная, хоккейная площадка с искусственным покрытием с судейской, а также раздевалка хоккеистов с туалетами и душевыми и трибуны для зрителей. Перед зданием спортивного комплекса установлены уличные тренажеры, оборудованы площадки для Workout и сдачи ГТО и беговая (велосипедная) дорожка длиной 400 метров.

Реконструкция началась еще летом 2018 года. Основные средства на ремонт (почти 154 млн рублей) были выделены из областного бюджета. Еще почти 23,8 млн рублей поступили из муниципального бюджета. Общая стоимость работ составила более 177,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU