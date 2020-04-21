Владимирцы продолжают рыбачить несмотря на режим самоизоляции
Только за час спасатели и полицейские провели 15 бесед
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Регулярно по реке Клязьме проводится патрулирование сотрудников ГИМС и полиции. Они напоминают рыбакам о режиме полной самоизоляции.
Сегодня, 21 апреля, очередное патрулирование провели по реке Клязьме в пределах Владимира. Только в течение часа было проведено 15 бесед с любителями рыбной ловли. Кроме того, рыбакам были вынесены письменные уведомления о необходимости соблюдения установленных ограничений в рамках режима полной самоизоляции.
Совместная профилактическая работа сотрудников МЧС и полиции продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU