Владимирцы продолжают рыбачить несмотря на режим самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T19:03:07+03:00

Только за час спасатели и полицейские провели 15 бесед

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Регулярно по реке Клязьме проводится патрулирование сотрудников ГИМС и полиции. Они напоминают рыбакам о режиме полной самоизоляции.

Сегодня, 21 апреля, очередное патрулирование провели по реке Клязьме в пределах Владимира. Только в течение часа было проведено 15 бесед с любителями рыбной ловли. Кроме того, рыбакам были вынесены письменные уведомления о необходимости соблюдения установленных ограничений в рамках режима полной самоизоляции.

Совместная профилактическая работа сотрудников МЧС и полиции продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU