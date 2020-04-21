Владимирские мусульманы готовятся к Рамадану

21 Апр 2020 2020-04-21T18:56:27+03:00

В мечеть будут пускать по одному человеку

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24 апреля начинается Рамадан - священный месяц обязательного для мусульман поста. Из-за коронавируса владимирские мусульмане отменили традиционные коллективные обряды и вечерние трапезы в молельном доме на улице Добросельской.

Как сообщил председатель областного Духовного управления мусульман, имам-мухтасиб Азат хазрат Мунавиров, верующим рекомендовано молиться дома и смотреть богослужения в прямой трансляции. Важные пятничные молитвы и проповеди будут транслировать каждую пятницу, в 12.30, на сайте.

В этом году волонтеры общины будут развозить продуктовые наборы пожилым людям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Денежные пожертвования на благотворительную помощь и формирование продуктовых наборов желающие могут приносить в мечеть ежедневно, с 10 до 15 часов. В Духовном управлении мусульман говорят, что будут пускать в мечеть исключительно по одному человеку и просят с пониманием отнестись к требованиям инфекционной защиты.

Священный месяц Рамадан завершится 24 мая праздником Ураза-Байрам. Азат хазрат подчеркнул, что решение о проведении в мечети праздничной службы и разговления будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU