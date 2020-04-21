2020-04-21T18:44:51+03:00
Происшествия

В Киржачском районе осужденный оскорбил сотрудника колонии

Его ждет новый суд
Ирина Мальцева
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Осужденный, отбывающий наказание в лечебно-исправительном учреждении Киржачского района, обвиняется в публичном оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением. В начале февраля сотрудники учреждения проводили обыск в помещении отряда, а осужденный, присутствовавший при этом, был недоволен, что запрещенные вещи забирают. И при двух других осужденных и трех сотрудников неприлично оскорбил одно из сотрудников учреждения. Свою вину он признал полностью, рассматривать дело предстоит мировому судье Киржачского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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