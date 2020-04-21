Под Ковровом незаконно построили многоквартирный дом

21 Апр 2020 2020-04-21T18:36:43+03:00

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Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района заключила с ООО «Тимбер Тнрейд» муниципальный контракт на приобретение квартир для жителей. Планировалась, что там поселятся сельчане, которые нуждаются в жилье. Компания в поселке Новый начала строить трехэтажный двухподъездный жилой дом без разрешения на строительство объекта капитального строительства. Так же не было направлено уведомление в Инспекцию государственного строительного надзора застройщиком. Все необходимые документы оформили только после вмешательства прокуратуры. Кроме того, общество, не являлось членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Сейчас в отношении руководителя компании возбуждены три дела об административных правонарушениях,

ИСТОЧНИК KP.RU