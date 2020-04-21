Ковровчанин больше года не может получить свою зарплату

21 Апр 2020 2020-04-21T17:24:12+03:00

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Пятидесятидевятилетний житель Коврова по трудовому договору работал контролером в ООО «УК «ГРИН-ПИКъ».С апреля по декабрь 2018 года ему частично не выплачивали зарплату, причиненный ущерб составил свыше 78 тысяч рублей. Не добившись от руководства общества добровольного возмещения ущерба, горожанин обратился в суд. В соответствии с решением суда дирекция ООО «УК ГРИН-ПИКъ» обязана была выплатить задолженность по заработной плате и компенсацию морального вреда в общей сумме более 81 тысячи рублей. Однако уже более года решение суда руководством управляющей компании не исполняется, в том числе в порядке исполнительного производства. Отчаявшись, горожанин пришел на личный прием к руководителю следственного управления СК России по Владимирской области Артему Кулакову и рассказал о своей беде. Сейчас по факту невыплаты заработной платы по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы». Есть надежда, что теперь ковровчанину наконец вернут его кровные.

ИСТОЧНИК KP.RU