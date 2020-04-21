Вязниковец, забивший до смерти женщину, добивался смягчения приговора

21 Апр 2020 2020-04-21T16:34:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Местный житель был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В октябре 2018 года пьяный, разозлившись, избил проживавшую с ним даму, от полученных травм она скончалась. В конце ноября прошлого года он был признан виновным, ему предстояло отправиться в исправительную колонию строгого режима на девять лет. Кроме того, ему нужно было заплатить 900 тысяч рублей в качестве компенсации родственникам погибшей. Но сам вязниковец посчитал, что приговор слишком суровый и обжаловал его. Однако областной суд оставил приговор без изменения, в апреле он вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU