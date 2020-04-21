В Вязниках торговали колбасой и курицей без документов

21 Апр 2020 2020-04-21T14:24:34+03:00

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Нарушения требований ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства в местных магазинах обнаружила прокуратура. У одного индивидуального предпринимателя продавались сервелат коньячный, сервелат Российский, сало белорусское, сервелат миндальный, а у другого - бедро куриное, скумбрия, салака, сайра, лещ подвяленный без сопроводительных документов. В отношении предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном за нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства. Им грозит административный штраф, который для граждан не может превышать тысячу рублей, а для юридических лиц - двадцать тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU