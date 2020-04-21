Владимирские музеи присоединились к "скучающему" флешмобу

21 Апр 2020 2020-04-21T13:53:13+03:00

Они выкладывают в сеть забавные фотографии с экспонатами

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Музеи, филармонии, театры закрыли свои двери месяц назад. Большинство учреждений "работают" онлайн. Но все они скучают по зрителям, поэтому решили привлечь их внимание необычным "скучающим" флешмобом.

Суть «скучающего флешмоба» в том, чтобы обыграть привычки многих людей при посещении музея и любого другого места. Инициаторами стали сотрудники Красноярского театра Пушкина. Затем тему быстро подхватили по всей России, от Улан-Удэ до Москвы.

Владимирская область тоже не осталась в стороне. Владимиро-Суздальский музей-заповедник выложил, например, фото с мамонтом с подписью "никто не спрашивает: а он настоящий?" или фото около Дмитриевского собора "никто не спрашивает: неужели ему столько лет?"

фото из официальной группы ВСМЗ в ВКонтакте

А частный музей ложки выложили снимки "никто не говорит: у меня дома такая же", "никто не пытается оторвать ложки".

ИСТОЧНИК KP.RU