Владимирские музеи присоединились к "скучающему" флешмобу
Музеи, филармонии, театры закрыли свои двери месяц назад. Большинство учреждений "работают" онлайн. Но все они скучают по зрителям, поэтому решили привлечь их внимание необычным "скучающим" флешмобом.
Суть «скучающего флешмоба» в том, чтобы обыграть привычки многих людей при посещении музея и любого другого места. Инициаторами стали сотрудники Красноярского театра Пушкина. Затем тему быстро подхватили по всей России, от Улан-Удэ до Москвы.
Владимирская область тоже не осталась в стороне. Владимиро-Суздальский музей-заповедник выложил, например, фото с мамонтом с подписью "никто не спрашивает: а он настоящий?" или фото около Дмитриевского собора "никто не спрашивает: неужели ему столько лет?"
фото из официальной группы ВСМЗ в ВКонтакте
А частный музей ложки выложили снимки "никто не говорит: у меня дома такая же", "никто не пытается оторвать ложки".
ИСТОЧНИК KP.RU