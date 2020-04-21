2020-04-21T13:36:03+03:00
Происшествия

Подросток больше года шантажировал юную девушку

Он угрожал выставить ее интимные фотографии в интернет
Ирина Мальцева
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Семнадцатилетний житель Кольчугинского района, у которого оказались приватные фотографии его юной знакомой, весь прошлый год шантажировал девочку, требуя, чтобы она присылала ему новые фото и видео такого же содержания ,а так же встречалась с ним. Он угрожал, что если четырнадцатилетняя девочка откажется, ее фото попадут в соцсеть. Кроме того, угрозами и шантажом он вымогал и получал от нее деньги. Подросток, страдавшая и переживавшая, открылась маме только в феврале этого года. Теперь несовершеннолетнего шантажиста, обвиняемому в совершении путем шантажа противоправных действий, посягающих на благополучие несовершеннолетней, нравственное и моральное состояние, ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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