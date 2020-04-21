За первый квартал этого года прожиточный минимум во Владимиркой области составил 10280 рублей

21 Апр 2020 2020-04-21T13:22:57+03:00

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Во Владимирской области установили величину прожиточного минимума за первый квартал. Его размер составил: на душу населения – 10280 рублей, для трудоспособного населения – 11205 рублей, для пенсионеров – 8657 рублей, для детей – 10380 рублей.

Эти показатели используются для оценки уровня жизни жителей региона при разработке и реализации социальных программ, для оказания социальной помощи малоимущим, для формирования бюджета области.

Как отмечают специалисты, если цены снижаются, то уменьшается и величина прожиточного минимума на душу населения во Владимирской области, и наоборот.

В потребительскую корзину включёны: хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты питания (всего 42 наименования).

Стоимость непродовольственных товаров и услуг в составе прожиточного минимума определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания (50 процентов от стоимости продуктов питания) с учётом индексов потребительских цен (тарифов) на непродовольственные товары и услуги.

По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума на душу населения в регионе выросла на 379 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU