Физики и лирики против коронавируса: владимирцев приглашают на фестиваль науки онлайн

21 Апр 2020 2020-04-21T12:52:00+03:00

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Фестиваль науки "КСТАТИ" сеть информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) проводит регулярно с 2015 года. В этом году во Владимир ученые не приедут, как не поедут вообще никуда - всеобщая самоизоляция. Но научный фестиваль состоится - в формате онлайн. Он пройдет с 23 по 25 апреля, будут лекции, встречи с учеными, возможность задать вопросы экспертам и насладиться интеллектуальными шутками и приколами.

Программа фестиваля включает мероприятия и для взрослых, и для детей. Каждое утро будет начинаться с интеллектуального завтрака - с популяризатором науки Дмитрием Побединским, тележурналистом Екатериной Шугаевой и экспертом в области коммуникаций Андреем Тимоновым.

Специально для школьников, замученных дистанционкой, будут НЕ-уроки: школьники узнают, как избежать ошибок при подготовке к ЕГЭ и добиться хорошего результата, а те, кому о ЕГЭ думать еще рано - почему небо голубое, а солнце жёлтое.

Создатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов проведет виртуальную экскурсию по самым необычным научным зданиям мира, научный журналист Анной Хоружая, психолог Тахир Базаров и педагог Марин Вайндорф-Сысоева в любимом ИЦАЭ формате научного ток-шоу «Разберем на атомы» покусятся на святое в нынешние времена - сам формат онлайн!

Кроме того, зрители онлайн-трансляции смогут стать присяжными в суде над супергероем вселенной Marvel – Человеком-пауком. В роли прокурора выступит кандидат физико-математических наук Антон Седов, а в роли адвоката – кандидат технических наук Денис Суворов.

Во время прямых включений Public Talk известные ученые - астрофизик Юрий Ковалёв, нейрофизиолог Вячеслав Дубынин и научный журналист Алексей Водовозов расскажут о последних достижениях науки.

И, наконец, научный баттл - физики, психологи, химики, биологи, историки, астрономы должны будут за 5 минут рассказать что-то обалденно интересное из своей науки, а зрители будут голосовать и выбирать лучших в двух номинациях: «Научный экзорцист» и «Ясновещающий». Главным призом для победителей станет просветительский тур в один из городов присутствия ИЦАЭ после снятия изоляции.

НЕ ПРОПУСТИ

Любители интеллектуальных игр смогут принять участие в умных состязаниях: «Матрица» от ИЦАЭ Санкт-Петербурга, «Красиво атомы сложились» от ИЦАЭ Ростова-на-Дону и онлайн-квиз «Атомный зачёт» от ИЦАЭ Смоленска.

Ссылка на мероприятия фестиваля: https://myatom.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU