Ковровский пчеловод нарушил законодательство

21 Апр 2020 2020-04-21T12:24:55+03:00

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На любителя пчел пожаловались соседи. Проверка, проведенная сотрудниками регионального управления Россельхознадзора, подтвердила, что нарушения есть. Как оказалось, обладатель пасеки в Ковровском районе содержал медоносных пчел и получал мед и другие продукты пчеловодства, нарушая ветеринарное законодательство: ульи с пчелами размещались на расстоянии менее трех метров от границы соседнего участка, а учет и идентификацию пчел, как положено по закону, хозяин не вел. В отношении пасечника возбуждено административное дело по статье за нарушение санитарно-ветеринарных правил, ему грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU