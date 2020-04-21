2020-04-21T12:11:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области открыто две новых лаборатории по диагностике коронавируса

Теперь их пять
Вероника ПАНИНА
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Во Владимирской области в сутки делается около 350 анализов на коронавирусную инфекцию в лабораториях Роспотребнадзора и медицинских учреждений и еще около десятка - в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район). Всего с начала эпидемии во Владимирской области проведено около 11 тысяч лабораторных исследований на коронавирус. В целом в России сделано 2,14 миллиона анализов.

С этой недели количество тестов во Владимирской области увеличится. Возможность делать анализы методом ПЦР на коронавирус получили еще две лаборатории - в областном кожно-венерологическом диспансере и Гусь-Хрустальной городской больницы. Также исследования проводятся в Областной клинической больнице, городской больнице №6 города Владимира и муромском кожно-венерологического диспансере.

Медики напоминают - если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом. Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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