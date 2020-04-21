2020-04-21T11:47:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимире мужчину с коронавирусом принудительно госпитализировали

Он отказывался сидеть дома на карантине
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимире суд отправил мужчину на принудительную госпитализацию из-за коронавируса. У жителя Владимира оказался положительный тест на коронавирус. Он чувствовал себя хорошо, болезнь проходила практически бессимптомно, поэтому сразу отправлять в больницу его не стали. Как только были получены положительные анализы, Роспотребнадзор вынес постановление об обязательной изоляции зараженного на 14 дней. Однако, когда специалисты Роспотребнадзора приехали домой к пациенту, выяснилось, что его в квартире нет. К делу подключилась полиция, которая обнаружила, что человек регулярно уезжает из дома на автомобиле в неизвестном направлении. При двух визитах полицейских мужчины дома не оказалось, хотя он должен находиться там безотлучно: в отличие от режима самоизоляции, карантин для зараженных не предусматривает даже выхода в магазин и к помойке с мусорным пакетом. Когда полицейские наконец обнаружили гражданина, он прямо заявил, что карантин соблюдать не будет.

Тогда управление Роспотребнадзора вынесло постановление о госпитализации в больницу №6 на 14 дней под круглосуточное наблюдение. В больницу зараженный гражданин тоже не явился. В итоге Роспотребнадзор подал в суд, который 20 апреля вынес решение о принудительной госпитализации в больницу №6. Там он будет находиться 14 дней, и если анализ после этого покажет отсутствие вируса, его выпишут.

Теперь судебные приставы силой привезут зараженного в больницу. Если найдут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вязниках торговали колбасой и курицей без документов
Владимирцы могут посадить дерево памяти у дома или на даче
Владимирские музеи присоединились к "скучающему" флешмобу
Подросток больше года шантажировал юную девушку
Владимирские бизнесмены могут закрыть ИП без электронной подписи
За первый квартал этого года прожиточный минимум во Владимиркой области составил 10280 рублей
Физики и лирики против коронавируса: владимирцев приглашают на фестиваль науки онлайн
Ковровский пчеловод нарушил законодательство
Во Владимирской области открыто две новых лаборатории по диагностике коронавируса
«Ростелеком» предложил сэкономить на связи с тарифом «Технологии без границ»
Во Владимире коронавирус диагностировали у пациента «Красного креста»
Во Владимире мужчину с коронавирусом принудительно госпитализировали
Вязниковец пришел в гости и украл ноутбук
Врач "скорой помощи" из Петушков, заразившаяся коронавирусом, пошла на поправку
Во Владимирской области за неделю 149 человек заболели пневмонией
Владимирец снес ворота у здания областного ГИБДД
Муромляне в медицинских масках ограбили магазин
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 21 апреля 2020 - 21 новый случай
Оплачивать услуги «ЭнергосбыТ Плюс» можно без регистрации в Личном кабинете
В центре Владимира рядом с домом-музеем Столетовых горела квартира в жилом доме
Владимирцев просят подарить ненужные компьютеры и ноутбуки нуждающимся семьям
Жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в онлайн-фестивале "Папин день"
На благоустройство Фатьяновского парка выделили 70 миллионов рублей
Главврач «Красного креста» останется под домашним арестом
Муромлянин убил гражданскую жену, предложившую бросить пить
Вязниковец устраивал в городе тайники с наркотиками
Во Владимире дезинфицируют урны и тротуары
Во Владимирской области утвердили порядок выплат на детей от трех до семи лет
В МУП «Водоканал» Селивановского района использовали нелицензионную программу