Во Владимире мужчину с коронавирусом принудительно госпитализировали

21 Апр 2020 2020-04-21T11:47:35+03:00

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Во Владимире суд отправил мужчину на принудительную госпитализацию из-за коронавируса. У жителя Владимира оказался положительный тест на коронавирус. Он чувствовал себя хорошо, болезнь проходила практически бессимптомно, поэтому сразу отправлять в больницу его не стали. Как только были получены положительные анализы, Роспотребнадзор вынес постановление об обязательной изоляции зараженного на 14 дней. Однако, когда специалисты Роспотребнадзора приехали домой к пациенту, выяснилось, что его в квартире нет. К делу подключилась полиция, которая обнаружила, что человек регулярно уезжает из дома на автомобиле в неизвестном направлении. При двух визитах полицейских мужчины дома не оказалось, хотя он должен находиться там безотлучно: в отличие от режима самоизоляции, карантин для зараженных не предусматривает даже выхода в магазин и к помойке с мусорным пакетом. Когда полицейские наконец обнаружили гражданина, он прямо заявил, что карантин соблюдать не будет.

Тогда управление Роспотребнадзора вынесло постановление о госпитализации в больницу №6 на 14 дней под круглосуточное наблюдение. В больницу зараженный гражданин тоже не явился. В итоге Роспотребнадзор подал в суд, который 20 апреля вынес решение о принудительной госпитализации в больницу №6. Там он будет находиться 14 дней, и если анализ после этого покажет отсутствие вируса, его выпишут.

Теперь судебные приставы силой привезут зараженного в больницу. Если найдут.

ИСТОЧНИК KP.RU