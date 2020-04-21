Вязниковец пришел в гости и украл ноутбук

21 Апр 2020 2020-04-21T11:36:36+03:00

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Двадцативосмьмилетний житель Вязников побывал в гостях у знакомой еще в конце января этого года, тогда же и стащил ноутбук, стоивший тринадцать тысяч рублей. Хозяйка пропажу обнаружила не сразу, а когда заметила исчезновение техники – обратилась в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленника отыскали и выяснилось, что сам продать похищенный ноутбук он не решился, а предложил сбыть его знакомому, поделив деньги пополам. Сейчас ноутбук вернули владелице, а уголовное дело по обвинению вязниковца, которому грозит пять лет, направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU