Врач "скорой помощи" из Петушков, заразившаяся коронавирусом, пошла на поправку

21 Апр 2020 2020-04-21T11:34:41+03:00

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59-летняя жительница Петушков стала одной из первых серьезно пострадавших от коронавируса во Владимирской области. Женщина работает врачом на "скорой помощи" в Москве, предположительно, там она и заразилась. Еще в начале апреля пациентка обратилась в больницу в Петушках с симптомами коронавируса. В течение нескольких дней ей становилось хуже, и к 9 апреля состояние стало крайне тяжелым, больную подключили к аппарату ИВЛ, а затем перевели в московский медицинский центр, где она несколько дней находилась в реанимации.

И вот оперативный штаб по предотвращению коронавирусной инфекции во Владимирской области сообщает, что в состоянии женщины наметилась положительная динамика, она уже отключена от аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно. Врачи делают все возможное для ее лечения.

Всего во Владимирской области на 21 апреля подтверждено 280 случаев коронавирусной инфекции, 5 пациентов умерли, 11 выздоровели. Примерно две трети зараженных переносят болезнь в легкой форме и находятся дома на карантине, остальные госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU