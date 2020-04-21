Во Владимирской области за неделю 149 человек заболели пневмонией

21 Апр 2020 2020-04-21T11:15:41+03:00

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Владимирцы продолжают болеть ОРВИ. За последнюю неделю с признаками простудных заболеваний к медикам по области обратились 5 825 человек, среди них среди них 2808 детей. Больше всего ОРВИ болеют во Владимире, а также в Гусь-Хрустальном и Муромский районах. Например, в областном центре за неделю заболели ОРВИ 2230 горожан, среди которых – 711 ребятишек. Анализы взяли у 39 заболевших, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» гриппа не обнаружили ни у кого, зато пневмония оказалась у 149 человек, в том числе у семнадцати детей. Специалисты управления Роспотребнадзора по Владимирской области напоминают: чтобы защитить себя от вирусных инфекций, в том числе от коронавирусной, нужно держать руки в чистоте, в том числе обязательно мыть их перед едой, не касаться лица немытыми руками, избегать рукопожатий и поцелуев в щеку, а также не есть орешки, сухарики и прочее из общей тарелки.

ИСТОЧНИК KP.RU