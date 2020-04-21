Владимирец снес ворота у здания областного ГИБДД

21 Апр 2020 2020-04-21T10:54:51+03:00

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Житель областной столицы на автомобиле «Рено» вечером в воскресенье 19 апреля, врезался в закрытые ворота здания на Московском шоссе. Скрыться с места нестандартной аварии тридцатидевятилетний водитель не пытался, наоборот, по словам очевидцев, он вбежал в здание ГИБДД и пожаловался, что его преследуют проститутки. Как рассказали в УМВД Росси и по Владимирской области, сейчас возбуждено дело об административном правонарушении, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU