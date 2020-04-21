Муромляне в медицинских масках ограбили магазин
Они утащили два ноутбука и два квадрокоптера
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Днем два молодых человека вошли в магазин цифровой техники на улице Куликова в Муроме под видом обычных покупателей, в медицинских масках и перчатках. Воспользовавшись тем, что все работники были заняты, они утащили технику, стоившую в общей сложности более двухсот тысяч рублей, и благополучно ушли с ней. Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, поисками подозреваемых занимается полиция. А сотрудники магазина обратились в соцсетях к горожанам и просят, если им что-то известно, сообщить об этом в администрацию цифрового супермаркета.
ИСТОЧНИК KP.RU