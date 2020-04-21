Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 21 апреля 2020 - 21 новый случай

21 Апр 2020 2020-04-21T10:29:45+03:00

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По данным владимирского управления Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 часов утра 21 апреля в регионе подтвержден лабораторно 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражения распределились так:

6 сл. в Аександрове,

5 сл. в Муроме,

3 сл. в Киржаче,

3 сл. в Петушках,

2 сл. в Гусь-Хрустальном,

2 сл. во Владимире.

На этот раз нет ни одного нового заболевшего в Коврове. Количество умерших пока не изменилось и составляет 5 человек - трое в Коврове и двое в Петушинском районе.

Всего в регионе 280 случаев заражения. Общая картина распространения коронавирусной инфекции во Владимирской области такова: 54 сл. в г. Петушки, 52 сл. в г. Коврове, 42 сл. о.Муром, 29 сл. в г. Владимире, 24 сл. в Александрове, 21 сл. в Юрьев-Польском, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в Кольчугино, 8 сл. в Киржачском, 6 сл. в Собинке, 6 сл. в Судогоде, 2 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в Меленках, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Радужном.

ИСТОЧНИК KP.RU