2020-04-21T10:29:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 21 апреля 2020 - 21 новый случай

Общее количество подтвержденных заражений - 280
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным владимирского управления Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 часов утра 21 апреля в регионе подтвержден лабораторно 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражения распределились так:

6 сл. в Аександрове,

5 сл. в Муроме,

3 сл. в Киржаче,

3 сл. в Петушках,

2 сл. в Гусь-Хрустальном,

2 сл. во Владимире.

На этот раз нет ни одного нового заболевшего в Коврове. Количество умерших пока не изменилось и составляет 5 человек - трое в Коврове и двое в Петушинском районе.

Всего в регионе 280 случаев заражения. Общая картина распространения коронавирусной инфекции во Владимирской области такова: 54 сл. в г. Петушки, 52 сл. в г. Коврове, 42 сл. о.Муром, 29 сл. в г. Владимире, 24 сл. в Александрове, 21 сл. в Юрьев-Польском, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в Кольчугино, 8 сл. в Киржачском, 6 сл. в Собинке, 6 сл. в Судогоде, 2 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в Меленках, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Радужном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вязниках торговали колбасой и курицей без документов
Владимирцы могут посадить дерево памяти у дома или на даче
Владимирские музеи присоединились к "скучающему" флешмобу
Подросток больше года шантажировал юную девушку
Владимирские бизнесмены могут закрыть ИП без электронной подписи
За первый квартал этого года прожиточный минимум во Владимиркой области составил 10280 рублей
Физики и лирики против коронавируса: владимирцев приглашают на фестиваль науки онлайн
Ковровский пчеловод нарушил законодательство
Во Владимирской области открыто две новых лаборатории по диагностике коронавируса
«Ростелеком» предложил сэкономить на связи с тарифом «Технологии без границ»
Во Владимире коронавирус диагностировали у пациента «Красного креста»
Во Владимире мужчину с коронавирусом принудительно госпитализировали
Вязниковец пришел в гости и украл ноутбук
Врач "скорой помощи" из Петушков, заразившаяся коронавирусом, пошла на поправку
Во Владимирской области за неделю 149 человек заболели пневмонией
Владимирец снес ворота у здания областного ГИБДД
Муромляне в медицинских масках ограбили магазин
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 21 апреля 2020 - 21 новый случай
Оплачивать услуги «ЭнергосбыТ Плюс» можно без регистрации в Личном кабинете
В центре Владимира рядом с домом-музеем Столетовых горела квартира в жилом доме
Владимирцев просят подарить ненужные компьютеры и ноутбуки нуждающимся семьям
Жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в онлайн-фестивале "Папин день"
На благоустройство Фатьяновского парка выделили 70 миллионов рублей
Главврач «Красного креста» останется под домашним арестом
Муромлянин убил гражданскую жену, предложившую бросить пить
Вязниковец устраивал в городе тайники с наркотиками
Во Владимире дезинфицируют урны и тротуары
Во Владимирской области утвердили порядок выплат на детей от трех до семи лет
В МУП «Водоканал» Селивановского района использовали нелицензионную программу