В центре Владимира рядом с домом-музеем Столетовых горела квартира в жилом доме

21 Апр 2020 2020-04-21T09:33:04+03:00

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В 2.51 21 апреля владимирским пожарным сообщили о пожаре в квартире дома №53 по улице Большая Московская. Этот дом находится между зданием РАНХиГС и домом-музеем братьев Столетовых.

Как выяснилось на месте, горела лишь одна квартира, но в подъезде к моменту приезда пожарных уже было сильное задымление. Спасатели эвакуировали 10 жильцов подъезда. Затем они вскрыли дверь в квартиру и быстро потушили огонь. Тем более что площадь возгорания была не очень большой - 2 квадратных метра. Однако в квартире спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. По документам ему было 57 лет.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Возможно мужчина был пьян. К тушению пожара привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU