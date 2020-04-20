2020-04-20T19:13:47+03:00
Общество

Владимирцев просят подарить ненужные компьютеры и ноутбуки нуждающимся семьям

Дети не могут дистанционно учиться из-за отсутствия компьютера
Виктория СУХОВА
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В рамках кампании #МыВместе в 20 регионах страны Общероссийский народный фронт запускает проект «МногоДарю: компьютер – детям». Это пилотная акция помощи многодетным семьям, нуждающимся в дополнительной технике для учебного процесса. Под техникой подразумеваются: компьютеры, ноутбуки и планшеты. Сейчас, в период дистанционного обучения, это очень важно.

Владимирская область тоже подключилась к акции. Любой желающий может отдать запылившуюся дома технику на благое дело. Компьютеры проверят на работоспособность и продезинфицируют. Затем технику передадут многодетным семья, которые в ней остро нуждаются.

Чтобы помочь многодетным, необходимо: позвонить по номеру (4922)44-74-07 (региональный штаб ОНФ) или (4922)35-52-80; 8-919-022-47-45 (отделение «Российского детского фонда) и договориться о дате и времени передачи технике. После этого нужно приехать и передать технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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