На благоустройство Фатьяновского парка выделили 70 миллионов рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T18:44:08+03:00

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70 миллионов рублей на благоустройство Фатьяновского парка в Вязниках выделяют из областного бюджета.

Напомним, вязниковский проект признан лучшим во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году в номинации «Малые города с числом жителей от 20 000 до 50 000 человек»

Работы по благоустройству Фатьяновского парка намечены на 2020 – 2021 годы. В нём планируется построить многофункциональную сцену. Летом там будут проходить концерты, а зимой территория превратится в каток. Также в парке появятся кафе и пункт проката спортинвентаря, а на крыше сцены будет оборудована смотровая площадка с прекрасным видом на старые Вязники, пойму Клязьмы и панораму Заречья.

Преобразится и зрительный зал под открытым небом. На смену скамейкам придут 350 удобных сидений со спинками. Предусмотрена установка тента, защищающего от непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU