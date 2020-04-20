2020-04-20T17:15:08+03:00
Происшествия

Главврач «Красного креста» останется под домашним арестом

Руководителя больницы скорой помощи подозревают в получении взяток в особо крупном размере
Ирина Мальцева
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По решению Октябрьского районного суда главный врач БСП Евгений Яскин останется под домашним арестом до 7 июня, а его заместитель – до 28 мая. По версии следствия, главврач получил значительное вознаграждение - один миллион 700 тысяч рублей - от представителей коммерческой фирмы за покровительство и помощь при заключении контрактов на поставку медоборудования по завышенным ценам. Его заместитель получил тоже более одного миллиона рублей за помощь конкретной компании на электронных торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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