Муромлян убил гражданскую жену, предложившую бросить пить

20 Апр 2020 2020-04-20T16:28:22+03:00

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Шестидесятичетырехлетний пенсионер из Мурома жил вместе с местной жительницей с 2007 года, тринадцать лет. В начале февраля этого года счастливая семейная жизнь оборвалась: пара выпивала и между ними вспыхнула ссора из-за того, что женщина предложили допить бутылку водки и завязать с выпивкой. Разгневанный пенсионер выбежал за пытающейся спастись женщиной в подъезд, на лестничную клетку, и множество раз ударил ножом. От ран пятидесятидвухлетняя женщина скончалась на месте происшествия. Муромлянин находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU