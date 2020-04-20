Вязниковец устраивал в городе тайники с наркотиками

20 Апр 2020 2020-04-20T15:33:15+03:00

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Тридцатиоднолетнего жителя Вязников, ехавшего за рулем, остановили в апреле полицейские. себе у мужчины нашелся пакетик с почти тремя граммами синтетического наркотика. Однако потом выяснилось, что горожанин организовал в Вязниках несколько «закладок» с различными наркотиками, общей массой около десяти грамм. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в отношении вязниковца возбуждены уголовные дела по двум статьям - незаконное хранение наркотического средства в крупном размере и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Сейчас горожанин находится на домашнем аресте, а полиция устанавливает, где он приобретал наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU