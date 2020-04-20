Во Владимире дезинфицируют урны и тротуары

20 Апр 2020 2020-04-20T15:17:00+03:00

А также ограды и остановки

Изменить размер текста: A A

В связи с пандемией коронавируса в областной столице продолжают ежедневно обрабатывать дезсредствами общественный транспорт, остановочные павильоны, тротуары.

на конечных остановках после каждого рейса салоны всех 46 троллейбусов и 27 автобусов «Владимирпассажиртранса», выходящих сегодня на линию, дезинфицирующими средствами обрабатывают кондукторы, - говорит начальник участка АО «Владимипассажиртранс» Андрей Алехнович.

Кроме того, специалисты «Центра управления городскими дорогами» днем и вечером дезинфицируют более двухсот остановок и павильонов на них, а также тротуары города, расположенные вдоль них металлические ограды и урны. Ежедневно этим занимаются не менее пятнадцати человек на пяти машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU