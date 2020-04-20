Во Владимирской области утвердили порядок выплат на детей от трех до семи лет

20 Апр 2020 2020-04-20T15:09:08+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин тувердил порядок ежемесячной выплаты на ребёнка 3-7 лет. Напомним, что она равняется половине величины прожиточного минимума для детей, установленной во Владимирской области на второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Право на нее будут иметь лишь те семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе на второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Право на выплату имеет лишь один родитель. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно будет подать в органы соцзащиты населения по месту жительства: лично; через многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг; в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг; посредством почтовой связи.

Во Владимирской области на выплату претендует не менее 23 тысяч человек. Региону в 2020 году на эти цели потребуется 1 млрд 496,8 млн рублей. Федеральный бюджет возьмет на себя 89 процентов от этой суммы, из областного бюджета будет направлено 164,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU