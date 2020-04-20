В МУП «Водоканал» Селивановского района использовали нелицензионную программу

20 Апр 2020 2020-04-20T15:01:06+03:00

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Как установило предварительное следствие, в августе 2016 и в августе 2018 годов сотрудник МУП «Водоканал» ЖКХ Селивановского района скопировал из Интернета нелицензионную программу, воспроизвел ее на компьютере и незаконно использовал объект интеллектуального труда для обеспечения производственной деятельности предприятия. Нарушения обнаружили и пресекли в ноябре прошлого года, ущерб, причиненный за это время правообладателю, составил миллион рублей. Руководителю предприятие предъявлено обвинение по двум эпизодам за незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере. Еще до суда он приобрел лицензионный д и продукт и возместил ущерб. С учетом этого суд решил прекратить уголовное преследование по нереабилитирующему основанию в связи с примирением сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU