Владимирские школьники смогут поучаствовать в олимпиаде онлайн
Образовательный центр «Сириус» поддержал московскую инициативу по проведению в онлайн-формате пригласительного школьного этапа Всероссийской олимпиады.
Соревнования по математике, информатике, физике, химии, биологии и астрономии стартовали сегодня, 20 апреля и будут проходить до 29 мая. Участвовать в них может любой ученик из 4-10 классов, а по математике – с 3 класса. Сложность задач будет соответствовать уровню школьного этапа Всероссийской олимпиады.
Для участия необходимо подать заявку на сайте «Сириуса» по одному или нескольким предметам, а в день проведения перейти по ссылке из личного кабинета. На решение задач отводится от 1 до 4 часов в зависимости от класса и предмета
ИСТОЧНИК KP.RU