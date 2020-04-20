Владимирским родителям дошкольников доплатят за то, что дети не ходят в садик

20 Апр 2020 2020-04-20T13:33:14+03:00

Но только тем, кто имеет льготы по оплате

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Вслед за компенсацией льготного питания школьников в период самоизоляции городская администрация Владимира ввела и доплаты для родителей-льготников, чьи дети посещают дошкольные учреждения.

С момента закрытия детсадов тем семьям, где дети посещали садики и которые имеют право на льготы по оплате, будет предоставляться компенсация за отсутствие завтраков, обедов и ужинов, которые у малышей были в детсадах. По выбору, компенсация может быть предоставлена либо в виде продуктового набора (как в школах, "сухой паек"), либо в денежном виде. Чтобы выбрать вид компенсации и получать ее, родителям нужно подать заявление в то дошкольное учреждение, которое посещал ребенок до введения режима самоизоляции.

Денежная компенсация будет выплачиваться в таком размере:

- для родителей-льготников, освобожденных от оплаты на 100% - в размере 50% утвержденной стоимости питания;

- для родителей-льготников, освобожденных от платы на 50% - в размере 25% утвержденной стоимости питания.

Сумма будет рассчитываться, исходя из продолжительности рабочей недели.

Стоимость питания в детских садах Владимира с этого года составляет 100 рублей до детей до 3 лет и 122 рубля для детей старше трех лет. Соответственно, родители, которые были полностью освобождены от оплаты, получат по 50-61 рублю за каждый пропущенный день в садике, в зависимости от возраста ребенка, а те, кто платил за детсад 50% - по 25-30 рублей за день.

Одновременно постановлением мэрии рекомендовано полиции усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции семьями с детьми. А то в последнее время на детских площадках появилось много гуляющих мам с малышами.

ИСТОЧНИК KP.RU