2020-04-20T13:31:00+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают на виртуальную выставку, посвященную Пасхе

Там можно увидеть интересные экспонаты, хранящиеся во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта ВСМЗфото с официального сайта ВСМЗ
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Пасха — самый торжественный, радостный и великий из всех праздников христианской церкви.

О традициях празднования Пасхи рассказывают предметы XVIII – XXI веков из музейных коллекций: иконы, живописные произведения, пасхальные яйца, витражи.

Особенного внимания заслуживает икона Воскресения с Праздниками XIX века, дробницы которой выполнены в технике эмали. Икона происходит из Знаменской церкви Суздаля. Возможно, её привезли и вложили в церковь из Ростова, либо сделали на заказ. Аналогов в коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника больше нет.

Праздник Пасхи послужил сюжетной основой для живописных работ русских художников: Сергея Милорадовича («Пасхальное утро», 1890) и Виктора Бычкова («Куличи», 1998).

Пасхальные яйца выполнены из различных материалов (серебро, фарфор, стекло, дерево) и разнообразно декорированы.

Сцены из жизни христианской святой Марии Египетской, покровительницы кающихся женщин, изображены на редких стеклянных витражах конца XIX века. Эти витражи были одними из первых поступлений в музейную коллекцию стекла.

Побывать на виртуальной эксурсии можно, пройдя на сайт музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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