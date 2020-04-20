В парке "Дружба" от мусора очистили около 20 гектаров земли

20 Апр 2020 2020-04-20T13:22:20+03:00

фото из группы Дирекции ООПТ в ВКонтакте

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В конце прошлой недели прошла акция «Марш парков». Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий вышли на субботник в парк "Дружба".

От свалок и загрязнений было очищено около 20 гектаров лесного парка. Теперь на очереди уборка прибрежных зон памятников природы регионального значения «Озеро Сковородино» и «Озеро Бедины».

Уборка пройдет 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU