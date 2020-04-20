Более 7,4 тысяч малообеспеченных многодетных семей Владимирской области в апреле получили денежные выплаты

20 Апр 2020 2020-04-20T13:06:10+03:00

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В апреле во Владимирской области свыше 7,4 тысяч малообеспеченных семей, воспитывающих трёх и более детей, получили выплаты в размере 3114 рублей. На эти цели из бюджета было выделено более 23,5 млн рублей.

Как сообщили в "белом доме", все деньги переведены были либо на счета в банках семей, либо переведены почтой 17 апреля. Выплата организована на основании сведений, имеющихся в распоряжении учреждений социальной защиты населения.

Напомним, что в данном случае речь идет лишь о региональных выплатах. Есть еще и федеральные меры поддержки семей. Они можно найти информацию на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU