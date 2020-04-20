Во Владимирской области 21 и 22 апреля порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду

20 Апр 2020 2020-04-20T13:20:57+03:00

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Не только коронавирус мешает жить жителям Владимирской области. Вот и погода постоянно подкидывает сюрпризы.

Как сообщили во владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 33 регионе в ближайшие сутки испортится погода. В первую очередь ветер. Вечером 21 апреля и в течение всего 22 апреля ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В региональном управлении МЧС напоминают, что при таких порывах ветра увеличиваются риски происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов. Также возможны обрушения слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падения старых деревьев. Возможно, ветер сможет удержать владимирцев дома. Потому что коронавирус не смог. Индекс самоизоляции утром 20 апреля составлял 2.2, что означает, что на улицах полно людей.

ИСТОЧНИК KP.RU