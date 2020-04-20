2020-04-20T12:14:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области: проведено 10510 анализов на COVID-19

Количество зараженных за сутки увеличилось на 34
Вероника ПАНИНА
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Количество тестов на новую коронавирусную инфекцию, проведенных во Владимирской области, на 20 апреля составило 10510. Из них 10347 исследований проведено в лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и 163 анализа - в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии в Вольгинском. За сутки владимирский Роспотребнадзор провел 559 новых анализов на COVID, Федеральный исследовательский центр - 6 тестов.

Всего в России на данный момент сделано 2 миллиона 50 тысяч тестов, подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 47121, положительных тестов примерно 2,3 процента. Во Владимирской области из 10510 проведенных анализов коронавирус подтвердился в 2,4 процентах случаев, что с учетом небольшой выборки можно считать практически равным среднероссийскому показателю.

На данный момент во Владимирской области развернуто 508 инфекционных коек, из них 286 – с подачей кислорода и 71 – реанимационная. По рекомендациям Минздрава, на наш регион требуется 679 коек для лечения пациентов с Covid-19. Этот показатель будет достигнут в ближайшее время.

За воскресенье, 19 апреля, к врачам обратилось 60 пациентов с тяжелыми и средними формами ОРВИ и пятеро - с пневмонией. К утру понедельника в больницах проходили лечение 37 пациентов с ОРВИ и 238 – с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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