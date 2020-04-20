На улице Тракторной в выходные столкнулись три иномарки

20 Апр 2020 2020-04-20T12:00:03+03:00

Пострадал 26-летний пассажир одной из них

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18 апреля в Октябрьском районе города Владимира столкнулись три иномарки. ДТП произошло в 19.20 на перекрестке улиц Тракторной и Гастелло.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, 53-летний водитель автомобиля "Ниссан Альмера" ехал в сторону проспекта Строителей и решил проскочить перекресток, когда для него уже горел красный сигнал светофора. В итоге, он врезался в "Фольксваген Поло", который выехал со стороны улицы Гастелло. От удара "Ниссан" выехал на встречную полосу, где въехал в стоящую на обочине "Киа Соренто".

В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир автомобиля "Ниссан Альмера". Приехавшие на место врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом правой кисти.

ИСТОЧНИК KP.RU